Экс-президент Турции не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах

Бывший президент Турции Абдуллах Гюль заявил в субботу об отказе от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут 24 июня.



«Речи о моем выдвижении нет», — сказал Гюль журналистам.



Он дал понять, что исламской Партии благоденствия, которая поддерживала его выдвижение, не удалось договориться с другими оппозиционными партиями о едином кандидате. Экс-президент также заявил о тяжелой ситуации в Турции и об усилении поляризации в стране.



Ранее СМИ утверждали, что Гюль может стать единым кандидатом на президентских выборах от турецкой оппозиции. Гюль являлся предшественником Тайипа Эрдогана на посту президента Турции, он занимал эту должность с 2007 по 2014 годы, в 2002–2003 годах был премьер-министром Турции. Гюль является одним из основателей правящей Партии справедливости и развития, но после ухода с поста президента он дистанцировался от проводимой ею политики и выступал с ее сдержанной критикой.

Как заявил в среду глава парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель, партия не рассматривает Гюля в качестве своего кандидата на президентских выборах.



Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект. Сам Эрдоган 20 апреля заявил о начале своей избирательной кампании. Высший избирательный совет Турции уже начал подготовку к проведению выборов.