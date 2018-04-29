Эрдоган отправляется в Узбекистан в рамках официального визита

Начинается государственный визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан.

Помимо флагов Турции и Узбекистана, на улицах Ташкента установлены щиты с надписями: «Добро пожаловать в Узбекистан, турецкие браться!», «Добро пожаловать в нашу страну, друзья!», «Добро пожаловать в Узбекистан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган!».

Кроме того, турецкие и узбекские флаги развешаны в выставочном центре Uzexpocenter, где пройдет бизнес-форум Турция-Узбекистан с участием глав двух государств.

Предстоящий визит президента Эрдогана в Узбекистан является главной темой ведущих узбекских СМИ.

В ходе визита президент Турции встретится со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, выступит на совместном заседании палат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Лидеры двух стран также примут участие в совместном бизнес-форуме руководителей ведущих банков, компаний и фирм Узбекистана и Турции. Президента Эрдогана в рамках визита будут сопровождать до 150 турецких предпринимателей.

По итогам переговоров турецкого лидера в Узбекистане планируется подписать совместное заявление о развитии двустороннего сотрудничества, а также ряд соглашений.

Президент Турции ранее посетил Самарканд в 2016 году. В 2003 году Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Узбекистан, будучи премьером Турции.

Ранее государственный визит в Узбекистан на уровне президента Турции был совершен в 2000 году, в период президентства Ахмета Неджета Сезера. Спустя 18 лет Ташкент вновь примет президента Турецкой Республики.