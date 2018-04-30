Трёхдневный визит Эрдогана в Узбекистан начался с тёплого приёма

В столице Узбекистана прошла церемония официальной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил турецкого коллегу у дверей президентского дворца.

На флагштоках были подняты государственные флаги двух стран.

Прозвучали государственные гимны двух стран.

Главы Турции и Узбекистана обменялись рукопожатиями и поприветствовали строй почетного караула.

Два лидера представили друг другу делегации двух стран. Затем на фоне флагов было сделано совместное фото.

Главы государств направились в зал для переговоров в узком формате, после чего они продолжатся в расширенном составе.

Эрдоган и Мирзиёев обсудили двусторонние экономические и политические отношения.

После переговоров, Эрдоган заявил, что Анкара готова довести товарооборот с Ташкентом до 5 миллиардов долларов США.

По его словам, экономический потенциал двух стран позволяет достичь указанной цели в кратчайшие сроки.

При этом Эрдоган сообщил, что Турция планирует реализовать в Узбекистане гуманитарные проекты на сумму в 60 миллионов долларов. Проекты будут реализованы по линии Агентство по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TIKA), пояснил глава государства.

Президент Узбекистана, в свою очередь, заявил, что Ташкент заинтересован в углублении и расширении стратегического сотрудничества с Анкарой, добавив, что с начала года товарооборот между двумя странами вырос на 20 процентов.

В ходе нынешнего визита достигнуты договоренности по реализации 50 проектов, сказал Мирзиёев.

Планируется, что Эрдоган также выступит с обращением к депутатам парламента Узбекистана и посетит Узбекско-турецкий бизнес-форум вместе с Мирзиёевым.

Во вторник турецкий президент посетит исторический город Бухара, в котором он хочет открыть два исламских института.