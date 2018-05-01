Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник.

Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, собеседники, в частности, обсудили последние события в провинции Хама.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.