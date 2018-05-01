Эрдоган прочитал суру из Корана во время визита в медресе в Бухаре

В последний день своего визита в Узбекистан президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в исторический город Бухара.

Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и его супругой Зираат Мирзиёевой посетили медресе Мир Араб.

В ходе визита в медресе, построенного в XVI веке, президент Турции прочитал наизусть 82-ую суру Корана «Аль-Инфитар».

Делегация также посетила мавзолей шейха Бахауддина Мухаммада Накшбанди аль-Бухари, древнюю цитадель Арк и архитектурный ансамбль Пои-Калян.

Закончив прогулку по Бухаре, Эрдоган и сопровождающие его лица отправились в Южную Корею.