Эрдоган представил предвыборный манифест AK Parti

Демирташ стал кандидатом в президенты от HDP, поддерживающей террористов PKK

Президент Реджеп Тайип Эрдоган представил предвыборный манифест правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) во время конгресса в Стамбуле в воскресенье.

По словам президента, выборы в июне станут важным этапом в развитии Турции. Эрдоган подчеркнул, что его партия продолжит борьбу за то, чтобы сделать Турцию ведущей силой и важной мировой державой.

Президент добавил, что национальный доход Турции увеличится, а разница в уровне доходов различных групп и слоёв населения значительно уменьшится.

«Независимость, национальные интересы, национальная безопасность и добросовестная позиция — принципы нашей внешней политики останутся без изменений. Мы не будем шефствовать над другим странам, так же, как и не принимаем шефствование других», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что Турция продолжит стремиться к полному членству в Европейском союзе.

Эрдоган является президентом Турции с 2014 года, когда были проведены первые в истории страны всенародные выборы президента. До этого он служил премьер-министром с 2003 по 2014 год.

В случае, если он выиграет июньские выборы, Эрдоган станет первым лидером Турции в рамках новой президентской системы, ряд изменений которой также предусматривает отсутствие поста премьер-министра.

Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.