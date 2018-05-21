Эрдоган призвал турок, живущих в Европе, показать высокую явку на выборах

Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал экспатриантов-избирателей, живущих в Европе, «продемонстрировать свою силу» в ходе президентских и парламентских выборов 24 июня.

Обращаясь к более чем 20 тысячам представителей турецких диаспор в Европе, собравшихся на 6-й Генеральной ассамблее Союза европейских турецких демократов (UETD) в Сараево, Эрдоган сказал: «24 июня мы не только изберём президента и законодательные органы власти, но и сделаем выбор для следующего столетия нашей страны».

Президент также призвал турецкие общины в Европе играть активную роль в политике в своих странах, чтобы противостоять антитурецким настроениям, защищая свои культурные ценности и традиции.

Боснийские мусульмане и десятки тысяч турок, прибывших в столицу Боснии из разных уголков Западной Европы, чтобы увидеть своего лидера, оказали Эрдогану тёплый приём.

Президент, в свою очередь, пообещал приложить все усилия для обеспечения возможностей трудоустройства для турецких граждан ушедших на пенсию за границей и создания различных программ по изучению турецкого языка для их детей.

По данным UETD, более половины сторонников Эрдогана прибыли из Австрии и Германии.