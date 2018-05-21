Эрдоган примет послов всех стран на ужин разговения

Убийства палестинцев в Газе — не самые кровавые атаки Израиля в последние годы

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главами иностранных дипломатических миссий в Турции во время ифтара (вечерняя трапеза разговения) в понедельник вечером.

Согласно заявлению администрации президента, ужин разговения пройдёт в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), куда приглашены послы всех стран, кроме Израиля.

Эйтан Наэ, посол Израиля в Анкаре, покинул Турцию в среду по просьбе местных властей после того, как израильские военные силы открыли огонь на поражение по палестинским демонстрантам в ходе протестов на границе с сектором Газа.

Министерство иностранных дел Турции вызвало Наэ на прошлой неделе и попросило его вернуться в свою страну «на некоторое время».

В прошлый понедельник, как минимум 65 мирных жителей Палестины погибли в результате стрельбы израильской армией во время протестов в восточной Газе, более тысячи были ранены.

Демонстрация совпала с Днём Накбы, или Днём катастрофы, который отмечается палестинцами на следующий день после дня основания государства Израиль, а также перемещением в Иерусалим посольства США в Израиле.