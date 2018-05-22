Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование кризиса в Сирии в «астанинском формате»

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили работу в «астанинском формате» по продвижению сирийского урегулирования, сообщили в МИД РФ.

Дипломаты провели телефонный разговор 22 мая, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны, отметили в министерстве.

«Министры обсудили ряд актуальных международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая совместную работу в «астанинском формате» по продвижению сирийского урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.