Эрдоган и Аббас обсудили саммит ОИС в ходе телефонного разговора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудил прошедший в Стамбуле внеочередной саммит ОИС и итоговую декларацию, принятую по его итогам.

Как сообщили источники в администрации президента Турции, в ходе телефонного разговора Эрдоган пожелал своему палестинскому коллеге скорейшего выздоровления.

Собеседники подчеркнули, что саммит ОИС сыграл важную роль с точки зрения формирования единой позиции стран-участниц организации по палестинскому вопросу.

Эрдоган и Аббас подчеркнули намерение вынести вопрос переноса посольства США в Иерусалим и убийства мирных палестинцев в секторе Газа на обсуждение Генассамблеи ООН.

Аббас поблагодарил президента и народ Турции за поддержку борьбы палестинского народа.