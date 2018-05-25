Турция защитит свои компании, работающие с Ираном, на фоне санкций США – МИД

Анкара сделает всё необходимое, чтобы защитить работающие с Ираном турецкие компании после введения американских санкций против этой страны, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.



Накануне США ввели новые санкции по Ирану против трех физических лиц и ряда авиакомпаний, в том числе турецких Otic Aviation, RA Havacilik Lojistik Ve Tasimacilik Ticaret Limited, Trigron Lojistik Kargo Limited Sirketi и 3G Lojistik ve Havacilik Hizmetlari Ltd.



«Началось введение санкций по отношению к Ирану, мы следим за этим. Мы сделаем всё, чтобы защитить наши компании, сотрудничающие с Ираном. Мы продолжаем переговоры с американской стороной», — сказал Аксой журналистам.



Он отметил, что соглашение с Ираном по ядерной программе — это результат многолетних дипломатических усилий разных стран. «Односторонний выход из соглашения — это сведение этих усилий к нулю. Мы осуждаем эти действия США. Позиция Турции по ядерному оружию известна и неизменна, Иран исполняет все предписания по соглашению, и это встречает наше одобрение. Изоляция Ирана не принесет ничего хорошего. Стабильность в Иране влияет на стабильность и в регионе», — добавил представитель МИД Турции.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Аксой также заявил, что представители внешнеполитических ведомств Турции и США проводят в пятницу в Анкаре переговоры по сирийскому Манбиджу.



Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе сил «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые являются вооружённым крылом Партии «Демократический союз» (PYD), имеющей связи с террористической организацией РКК.



«Сегодня мы проводим в Анкаре встречу с американской делегацией, на которой обсуждается в том числе и вопрос Манбиджа», — сказал Аксой журналистам.



Как заявил ранее глава МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара ожидает согласования с Вашингтоном дорожной карты по Манбиджу 4 июня, в ходе его встречи в США с американским госсекретарем Майком Помпео.