Оппозиционная партия CHP озвучила предвыборный манифест

Главная оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) озвучила свой предвыборный манифест для досрочных выборов, которые пройдут 24 июня.
Председатель партии Кемаль Кылычдароглу озвучил манифест во время своего выступления в Анкаре, отметив, что правительство во главе с кандидатом в президенты от CHP Мухерремом Индже и парламент с большинством мест оппозиционной партии будет работать над развитием экономики Турции, делая акцент на безработице.
Кылычдароглу также пообещал сокращение налогов для фермеров, более высокую заработную плату для учителей и осуществление новых проектов в центральной Анатолии, где основным источником дохода является сельское хозяйство и промышленность.
18 апреля президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую форму правления.
По словам Эрдогана, проблемы региона и непростой период, который переживает Турция, актуализируют вопрос перехода к президентской системе.