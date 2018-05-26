Эрдоган поздравил ас-Садра с победой на выборах в Ираке

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Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером блока «Саирун» Муктадой ас-Садром.

В ходе беседы президент Турции поздравил ас-Садра с победой возглавляемой им партии на парламентских выборах в Ираке.

Глава турецкого государства выразил надежду, что итоги парламентских выборов, прошедших в Ираке 12 мая, пойдут на пользу иракскому народу.

Отметив, что Турция придает важное значение воцарению единства и мира в Ираке, турецкий лидер пожелал собеседнику успехов в формировании нового правительства.

Говоря о ряде нарушений, которые имели место в ходе голосования в Киркуке и вызвали обеспокоенность иракских туркман, президент обратился к ас-Садру с просьбой оказать необходимое содействие в их выявлении и устранении.

Муктада ас-Садр, в свою очередь, заверил главу турецкого государства, что в Ираке будут обеспечены права всех слоев населения, включая туркман.

Стороны также подчеркнули обоюдную решимость прилагать усилия к еще большему развитию отношений между двумя странами.