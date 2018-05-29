Меркель пригласила Эрдогана в Германию после выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Германию. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Меркель пригласила Эрдогана в Берлин после внеочередных президентских и парламентских выборов в Турции, которые запланированы на 24 июня.

Канцлер позже сама передаст приглашение турецкому лидеру, добавил Чавушоглу.

Глава МИД находится в Германии, чтобы поучаствовать в мемориальных мероприятиях посвященных 25-ой годовщине трагедии в Золингене. 29 мая, 1993 года члены неонацистской организации подожгли дом большой турецкой семьи, в результате чего погибли две женщины и три девочки турецкого происхождения.