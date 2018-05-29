Эрдоган, Путин обсудили Сирию, совместные энергетические проекты

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили последние развития в Сирии, а также совместные энергетические проекты.

Два лидера выделили важность успехов, достигнутых в ходе мирных переговоров по Сирии в Астане, гарантами которых выступают Турция, Россия и Иран, и акцентировали внимание на территориальной целостности Сирии.

Эрдоган и Путин также заявили, что Сирия не должна превратиться в поле боя между Ираном и Израилем.

Президенты обсудили и турецко-российские экономические отношения, подчеркнув важность взаимной торговли в местных валютах.

Лидеры Турции и России выразили удовлетворение продвижением в строительстве крупных совместных энергетических проектов, включая атомную электростанцию «Аккую» и газопровод «Турецкий поток».