Турция и ЕС проведут переговоры по безвизовому режиму

Делегация Евросоюза прибудет в Анкару для технических переговоров по вопросу либерализации визового режима для граждан Турции.

Делегация Евросоюза проведёт встречи в Анкаре 31 мая—1 июня, в том числе с представителями Министерства по делам ЕС и МИД, в ходе которых будут обсуждены технические вопросы в связи с представленным Турцией в феврале предложением о либерализации визового режима.

Делегацию ЕС возглавит заместитель гендиректора Управления внутренних дел Еврокомиссии по вопросам миграции Саймон Морду, сообщил источник в ЕС.

В феврале Анкара передала ЕС предложение по поводу либерализации визового режима для граждан Турции. Турция выполнила 72 условия ЕС по различным вопросам, однако Евросоюз утверждает, что турецкая сторона выполнила лишь 65 условий.

Представитель ЕС отметил, что переговоры помогут решить некоторые вопросы, в том числе использование биометрических паспортов.