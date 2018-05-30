Турция и США готовят трёхэтапный план по сирийскому Манбиджу

Глава МИД Чавушоглу встретится с госсекретарём США в июне

Турция и США готовятся с 4-го июня реализовать новый совместный план по сирийскому Манбиджу.

Согласно плану, поддерживаемые Вашингтоном террористы YPG, которые являются вооруженным крылом сирийского филиала террористической группы РКК партии «Демократический союз» (PYD), будут выведены из районов Сирии, расположенных к западу от реки Евфрат.

Источники, близкие к переговорному процессу, сообщили Агентству Анадолу о сути американо-турецкого плана, технические детали которого уже согласованы сторонами.

О реализации договоренности будет объявлено четвертого июня сразу после вашингтонской встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майка Пенса.

Источники не исключают возможности того, что Чавушоглу и Пенс могут внести изменения в итоговый текст документа.

Если документ будет подписан, то отряды террористов YPG/PKK покинут Манбидж в течение 30 дней.

В то же время источники в турецкой разведке сообщили Агентству Анадолу, что главари террористов уже начали покидать Манбидж.

Главари YPG/PKK переправляются на восточный берег Евфрата и направляются в город Айн аль-Араб (Кобани) и селение Айн аль-Иса. Однако говорить о масштабной подготовке к выводу поддерживаемых США террористов из Мюнбича пока не приходится.

На втором этапе реализации плана, который начнётся через 45 дней после подписания документа, в Манбидже будут размещены совместные группы военных и сотрудников разведслужб Турции и США, которые будут проводить мониторинг на местах. Детали механизма мониторинга могут быть обсуждены сторонами на основе анализа ситуации на местах.

На третьем этапе (в течение 60 дней после подписания документа) предусматривается создание администрации Манбиджа из числа местных жителей.

Кроме того, планируется создать Военный совет Манбиджа по обеспечению безопасности в данном районе Сирии.