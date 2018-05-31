Посол Турции в США вернулся в Вашингтон после отзыва для консультаций

Посол Турции в США Сердар Кылыч вылетел в Вашингтон после того, как он был отозван в Анкару для консультаций в связи с кризисом в секторе Газа.

Турция отозвала для консультаций своих послов в США и Израиле 14 мая после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погибли более 60 палестинецев.

Как заявил накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, «важно, чтобы посол был на рабочем месте во время моего визита в США 4 июня, ему надо как можно скорее туда приехать и начать подготовку к визиту».