Эрдоган и спецпредставитель Путина обсудят Сирию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится в четверг в Анкаре со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, говорится в сообщении пресс-службы президента.



Встреча намечена на 14.00 по местному времени. Отмечается, что она пройдёт в закрытом для прессы режиме.



Как ранее сообщил МИД РФ, на прошлой неделе Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации посетили Дамаск и Анкару. В Дамаске состоялась их встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. В Анкаре они провели подробные консультации с советником и пресс-секретарём президента Эрдогана Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.



Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в Сирии, лидеры акцентировали важность политического урегулирования.