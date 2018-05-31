3 солдата турецкой армии погибли в ходе операции на севере Ирака

Три солдата турецкой армии погибли в ходе операции на севере Ирака, сообщил Генштаб ВС Турции.

В соответствии с сообщением, солдаты погибли в результате стычки с террористами РКК, которая произошла в четверг утром.

В Генштабе выразили соболезнования родным и близким погибших.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.