Эрдоган и президент Грузии обсудили TANAP, двусторонние отношения

TANAP будет введён в эксплуатацию 12 июня

Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили, сообщили в пятницу источники в администрации президента Турции.

Собеседники обсудили состояние двусторонних отношений Турции и Грузии и проект Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Эрдоган также поздравил грузинского коллегу со 100-летием со дня провозглашения Грузинской Демократической Республики.

Во вторник в Баку состоялось официальное открытие «Южного газового коридора» (ЮГК), по которому газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» пойдет в Европу.



ЮГК протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP (Трансадриатический трубопровод). TANAP планируется ввести в эксплуатацию в июне текущего года, TAP — в 2020 году.