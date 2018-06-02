Возможность оплаты за освобождение от военной службы будет предоставлена, если потребуется – Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство предоставит возможность оплаты определённой суммы за освобождение от обязательной военной службы при необходимости, давая надежду около трём миллионам мужчин, подлежащих призыву.

В ходе интервью на канале Star TV в пятницу Эрдоган сказал, что правительство примет подобные действия без задержек в случае необходимости.

«После выборов мы обсудим этот вопрос с министром обороны и начальником генерального штаба, и если они подтвердят, что это приемлемо и необходимо, тогда мы примем меры [по этому вопросу]», — заявил президент.

В тоже время, на прошлой неделе пресс-секретарь президента Ибрагим Калын сказал, что вопроса об освобождении от обязательной военной службы на повестке нет, подчёркивая, что рассмотрение вопроса может быть отложено на другое время.

Ранее подобное право оплаты освобождения от службы предоставлялось четыре раза, в 2011, 1987, 1992 и 1999, когда случилось масштабное землетрясение в Стамбуле.

В декабре турецкий парламент одобрил законопроект, предоставляющий право мужчинам после 27 лет освободить себя от обязанности службы, выплатив взнос размером 18.000 лир (3.869 долларов США).