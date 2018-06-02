Премьер-министр Йылдырым провёл телефонный разговор с Медведевым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», сообщила пресс-служба кабмина РФ.



Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.



«В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции «Аккую» и сооружения газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.



Отмечается, что главы правительств двух стран отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.



Йылдырым также поздравил Медведева с назначением на должность председателя правительства РФ и передал поздравления с наступающим Днем России, добавляется в сообщении.