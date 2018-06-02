Турция осудила США за блокирование резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту

Вето США на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев, не вызывает удивления и ещё раз показывает, что США находятся на стороне силы, а не правды, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.



США в пятницу заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США — против, а четверо членов воздержались. Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли пообещала, что страна наложит вето на проект Кувейта, если он будет вынесен на голосование СБ. Выступая в пятницу на заседании Совета, она охарактеризовала проект Кувейта как «крайне неточный» в части описания событий в регионе.



«Неудивительно, что администрация США наложила вето на резолюцию о защите палестинского народа. Это еще раз подтверждает, что они на стороне силы, а не правды», — написал Калын в Twitter.



МИД Турции в своем заявлении выразил «глубокое сожаление» в связи с вето США. «Тот факт, что СБ ООН вновь оказался несостоятельным в установлении ответственности за насилие против палестинцев и его сдерживании, также показал необходимость реформы ООН. Турция продолжит последовательно защищать дело палестинского народа на всех платформах, особенно в Генассамблее ООН», — говорится в заявлении.



В пятницу СБ ООН не поддержал встречный проект резолюции, внесенный США, в котором осуждались палестинские группировки за ракетные обстрелы израильской территории и за разжигание протестов в секторе Газа. За документ не проголосовал никто из членов СБ, кроме США, а Россия проголосовала против.



Выступления в секторе Газа продолжают «Великий марш возвращения», который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала «марша возвращения» погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.



Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.