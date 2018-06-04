Операция в иракском Кандиле — вопрос времени, заявил глава МВД Сойлу

Многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря террористической группы РКК, заявил глава МВД Сулейман Сойлу в понедельник.



«Кандиль для нас — уже не далёкая цель, это вопрос времени. В районе Хакурк (на севере Ирака — ред.) уже многие объекты перешли под наш контроль», — заявил Сойлу в интервью Агентству Анадолу.



Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

На севере Ирака находятся базы РКК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.