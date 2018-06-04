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Операция в иракском Кандиле — вопрос времени, заявил глава МВД Сойлу

DAILY SABAH И РИА НОВОСТИ
СТАМБУЛ
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Многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря террористической группы РКК, заявил глава МВД Сулейман Сойлу в понедельник.

«Кандиль для нас — уже не далёкая цель, это вопрос времени. В районе Хакурк (на севере Ирака — ред.) уже многие объекты перешли под наш контроль», — заявил Сойлу в интервью Агентству Анадолу.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

На севере Ирака находятся базы РКК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

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