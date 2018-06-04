Чавушоглу встретился с госсекретарём США Майком Помпео

Турция примет ответные меры против США при их отказе от поставок F-35 – глава МИД

Глава МИД Чавушоглу встретится с госсекретарём США в июне

Прошла встреча министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с госсекретарём США Майком Помпео в Вашингтоне.

«Мы достигли значительного прогресса по YPG [в сирийском Манбидже] на встрече, мы ожидаем конкретных результатов», — заявил Чавушоглу по итогам встречи.

На повестке встречи был план действий по сирийскому Манбиджу, истребители F-35 и сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Ранее глава МИД Турции Чавушоглу сообщил, что в случае достижения согласия с Помпео, начнется реализация американо-турецкого плана по Мюнбичу.

В марте глава МИД Турции перенёс свой визит в США из-за отставки бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США «Отрядам народной самообороны» (YPG), которые являются вооружённым крылом сирийского филиала террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD), а также отказа экстрадировать в Турцию лидера FETÖ Фетхуллаха Гюлена.