США заберут переданное террористам YPG оружие в Сирии — Чавушоглу

Модель безопасности, разработанная для сирийского района Мюнбич, будет реализована и в других частях Сирии, контролируемых террористами YPG, которые являются вооружённым крылом сирийского филиала террористической группы PKK, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

По словам турецкого министра, этот момент нашел свое отражение и в турецко-американских договоренностях по Сирии.

Чавушоглу отметил, что в соответствии с Дорожной картой по Мюнбичу, оружие, переданное террористам YPG, будет возвращено в арсеналы Пентагона.

«В течение 10 дней начнется работа по подготовке к реализации соглашения по Манбиджу: будем решать, когда туда войдут военные, после ухода YPG, как они будут осуществлять мониторинг, кто будет управлять регионом. Необходимо соблюдать критерии по этническому составу в том виде, каким оно было до прихода YPG. Мы сказали Помпео, что США неоднократно не сдерживали свое слово по выходу YPG, и если сейчас, после согласования этой дорожной карты, они снова ее не выполнят, это опять испортит наши отношения», — сказал Чавушоглу журналистам в Анталье.

Глава дипломатии отметил, что вначале Дорожная карта безопасности будет применена в Мюнбиче, а затем — в других городах Сирии. Тогда и будут ясны истинные намерения США: будут ли на самом деле выведены из Мюнбича отряды террористов YPG?

Турция не признает структуру под названием «Сирийские демократические силы». Анкара считает, что все эти группировки состоят из боевиков YPG, а, значит, являются сирийским ответвлением PKK, подчеркнул Чавушоглу.

Анкара не признает в Сирии администрацию или вооруженные группировки, в состав которых входят террористы YPG/PKK, сказал Чавушоглу.

«Подготовка к реализации дорожной карты по Мюнбичу займет 10 дней. Весь процесс реализации плана займет менее полугода, а, может, и меньше», — сказал министр.

Министр иностранных дел Турции заявил, что американо-турецкий план действий по Мюнбичу — важный шанс для будущего Сирии и нормализации отношений Турции и США. В этой связи предельно важна реализация этой дорожной карты. Обе стороны решительно настроены по этому вопросу.