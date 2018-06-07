За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента и парламента Турции

Эрдоган призвал турок, живущих в Европе, показать высокую явку на выборах

Для турецких граждан, проживающих в Германии, Австрии и Франции, в четверг началось досрочное голосование на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня.

Граждане Турции, зарегистрированные в Германии, смогут проголосовать на избирательных участках, открытых при турецких генконсульствах в городах Берлин, Кёльн, Мюнхен, Ганновер, Гамбург, Нюрнберг, Карлсруэ, Франкфурт, Эссен, Мюнстер, Дюссельдорф, Штутгарт и Майнц.

Избирательные участки в Австрии открыты в посольстве Турции в Вене и генконсульствах в городах Брегенц и Зальцбург.

Турецкие избиратели во Франции смогут проголосовать в генконсульствах Турции в городах Бордо, Лион, Марсель, Нант, Страсбург и посольстве в Париже.

В Германии зарегистрировано 1,445 миллиона турецких избирателей, Австрии — около 105 тысяч, во Франции — около 330 тысяч.

Избирательные бюллетени после голосования будут доставлены в Турцию воздушным транспортом или дипкурьерами и вскрыты для подсчёта голосов после завершения голосования 24 июня.

Подсчёт зарубежных голосов начнётся в 17:00 24 июня после завершения голосования.

Турецкие избиратели, зарегистрированные за рубежом, смогут проголосовать в 60 странах и 123 представительствах до 19 июня.

За рубежом в целом зарегистрировано более 3,049 миллиона турецких избирателей.