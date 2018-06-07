Министры обороны Турции и США встретились в Брюсселе

Турция и США готовят трёхэтапный план по сирийскому Манбиджу

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли встретился в Брюсселе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Встреча прошла в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе в рамках заседания глав оборонных ведомств стран альянса.

Переговоры Джаникли и Мэттиса прошли в закрытом для прессы режиме.

Ранее Турция и США объявили о создании совместного плана по сирийскому Манбиджу.

Согласно ему, поддерживаемые Вашингтоном террористы «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые являются вооруженным крылом сирийского филиала террористической группы РКК партии «Демократический союз» (PYD), будут выведены из районов Сирии, расположенных к западу от реки Евфрат.