Турция жёстко осудила Нидерланды за разрешение жарить свинину напротив мечети

Министр по делам ЕС Омер Челик раскритиковал в среду власти Нидерландов за то, что они разрешили антиисламской группировке ПЕГИДА («Патриотические европейцы против исламизации Запада») жарить свинину напротив мечети в Роттердаме во время ифтара.

«В четверг вечером, во время разговения, члены этой фашистской организации будут проводить пикник напротив мечети Лалели и готовить свинину на мангале», — написал Челик на своей странице в Twitter.

Ультраправая организация ПЕГИДА ранее объявила в социальных сетях, что будет проводить акции протеста против мусульман, жаря свинину напротив мечетей во время ифтара в Роттердаме, Утрехте, Гауде, Гааге и Арнеме. Власти Роттердама дали разрешение на проведение этой акции.

Как известно, мусульмане не употребляют в пищу мясо свинины согласно Корану.

Челик отметил, что это самая безнравственная попытка преступления на почве ненависти за всю историю.

«Другие муниципалитеты Нидерландов не разрешили группировке ПЕГИДА жарить свинину перед мечетями во время разговения. Однако, Ахмед Абуталиб, мэр Роттердама марокканского происхождения, считает, что такая деятельность ПЕГИДЫ не противоречит закону. Это такая ужасная трагедия!»

Министр предложил турецкой диаспоре и другим мусульманским общинам Роттердама создать вокруг мечети «стену из цветов» против «запаха ненависти».

«Мусульмане преподнесут человечеству урок против ненависти. Таким образом, они напомнят всем, что надо уважать мечети, церкви и синагоги», — добавил он.