Турция приостановила соглашение с Грецией о реадмиссии мигрантов

Турция приостановила реализацию соглашения о реадмиссии с Грецией. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«У нас с Грецией есть двустороннее соглашение о реадмиссии. Сейчас мы приостановили его исполнение», — сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что подобное соглашение с Европейским Союзом будет продолжать выполнятся.

Данное решение было принято в связи с постановлениями греческих судов об отказе экстрадировать в Турцию солдат, которые были причастны к попытке военного переворота 15 июля 2016 года.