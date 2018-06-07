Эрдоган лидирует в избирательной гонке по итогам всех опросов

Президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует в избирательной гонке в преддверии намеченных на 24 июня президентских выборов. Согласно обнародованным итогам опроса, проведённого социологическим центром ORC, Эрдоган может победить уже в первом туре, так как за него готовы проголосовать 53,4 процента избирателей.

На досрочных выборах президента Турции в избирательные бюллетени будут включены имена Реджепа Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития, AK Parti), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, CHP), Селахаттина Демирташа (от Партии демократии народов, HDP), Мераль Акшенер (от Хорошей партии, IP), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья, Saadet Partisi) и Догу Перинчека (от партии «Родина», Vatan Partisi).

Как показал опрос ORC, Индже готовы поддержать 23,8 процента избирателей, Акшенер — 11,5 процента, Демирташа — 8,7 процента.

Чтобы выиграть президентские выборы в первом туре, кандидат должен получить 51 процент голосов.

По данным другого социологического центра SONAR, Эрдогана поддерживают 48,3 процента избирателей, за Индже готовы проголосовать 31,4 процента, за Акшенер — 9,5 процента, а за Демирташа — 8,2 процента. Отмечается, что за последние две недели рейтинг Индже возрос на 10 процентных пунктов и достиг максимального показателя для его партии с 1977 года.

Ещё один опрос, проведённый центром Remres Research, показал, что Эрдоган получит самый высокий процент поддержки, но, возможно, будет проведён второй тур выборов. Согласно данным опроса, в первом раунде Эрдоган может набрать 42,2 процента голосов, Индже —24,6 процента, Акшенер —16,9 процента, Демирташ —12,3 процента.

Генеральный директор исследовательского центра A&G Research Company Адиль Гюр ранее заявил, что 55-60 процентов избирателей поддержат Эрдогана на президентских выборах, подчеркнув, что второго тура голосования не будет.

По результатам опроса, проведённого центром Gezici Research, Эрдоган получит 46 процентов голосов, за ним будет следовать Акшенер с 25-27 процентами, набравшая больше голосов, чем Индже.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. По словам президента Эрдогана, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую форму правления.