«Мы никогда не признавали и не признаем аннексию Крыма» — Чавушоглу

Турция неизменно выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины. Об заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на ифтаре (ужине разговения), организованном в Анкаре Ассоциацией культуры и взаимопомощи крымских тюрков. В мероприятии также приняли участие глава МИД Украины Павел Климкин и лидер крымскотатарского народа, депутат парламента Украины Мустафа Абдулджемиль Кырымоглу.

«Мы никогда не забывали и не забудем про Крым. Никогда не признавали и не признаем аннексию Крыма», — подчеркнул Чавушоглу.

Чавушоглу напомнил, что Турция оказывала всестороннюю поддержку крымскотатарскому народу и до незаконной аннексии полуострова.

Глава турецкой дипломатии заверил, что Анкара будет и впредь поднимать крымский вопрос в Совете Европы, ОБСЕ и на других международных платформах.

По словам министра, Анкара также продолжит прилагать усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Кроме того, мы продолжим наши усилия по разрешению проблем на Востоке Украины и обеспечению стабильности в стране. Турция продолжит оказывать поддержку Украине», — сказал глава турецкой дипломатии.