Эрдоган и король Иордании Абдалла II обсудили по телефону события в секторе Газа

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и король Иордании Абдалла II обсудили события в секторе Газа в ходе телефонного разговора, сообщили в субботу источники в администрации президента.

Телефонный разговор произошёл через день после того, как четыре палестинца были убиты, десятки других получили ранения во время одиннадцатой недели мирных протестов «Миллионный Иерусалим» на границе сектора Газа, в ходе которых произошли сттычки с израильскими войсками.

Во время телефонного разговора Эрдоган пожелал успехов в работе новоназначенному премьер-министру Омеру эр-Реззазу, которому недавно было поручено королём Абдаллой формирование нового кабинета после того, как его предшественник Хани аль-Мульки подал в отставку в связи с массовыми протестами, связанными с законопроектом о подоходном налоге.

Собеседники также обсудили совместные усилия, направленные на защиту статуса Иерусалима.

Турция придаёт большое значение единству и благосостоянию Иордании, отметил Эрдоган.

Оба лидера также подтвердили свою заинтересованность в развитии двусторонних отношений Турции и Иордании.