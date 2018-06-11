Турция начала операцию в иракском Кандиле — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Турция начала операцию в иракском Кандиле.

«Мы нейтрализовали тысячи террористов как в нашей стране, так и за границей, и сейчас мы устраним угрозу безопасности нашей страны и нации в Кандиле», — сказал президент.

По словам президента, в ходе операции в районе гор Кандиль с участием 20 турецких военных самолётов были уничтожены 14 крупных объектов террористов PKK.

«Это только начало, и операция будет продолжена. ВС Турции очистят от террористов иракский Кандиль точно так же, как сделали это в сирийских районах Африн, Джераблус, Эль-Баб и Аазаз», — сказал президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что все террористы рано или поздно ответят за свои преступления.

Горный район Кандиль, где расположены лагеря террористической группы РКК, находится в 40 километрах от турецкой границы.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооружённого конфликта с РКК в результате нападений террористов погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 мирных граждан. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РКК. На севере Ирака находятся базы РКК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.