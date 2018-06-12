Армия Турции останется в Ираке до полной победы над PKK

ВС Турции останутся на севере Ирака до полной победы над терроризмом в регионе, заявил министр национальной обороны Нуреттин Джаникли, добавив, что операции проводятся в координации с Тегераном и Багдадом.

Комментируя ход антитеррористической операции на севере Ирака, министр сообщил, что в укрепрайоны, созданные ВС Турции на иракской территории, перебрасываются подкрепления.

«Затем начнется следующий этап операции», — сказал Джаникли, напомнив, что боевики PKK постоянно атакуют Турцию с севера Ирака.

По словам министра, Турция предложила Ирану провести совместную операцию в иракском Кандиле, но пока прогресса по этому вопросу нет. Джаникли добавил, что Тегеран поддерживает антитеррористическую операцию Турции в Ираке.

Министр также заявил, что Турция согласовала проведение операции с Багдадом.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооружённые нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).