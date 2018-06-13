Представители Турции, России и Ирана проведут встречу в Женеве

Представители России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18-19 июня для консультаций по конституционной комиссии Сирии, заявил офис спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

«Кроме того, спецпосланник позднее пригласит для соответствующего обсуждения представителей других стран», — говорится в коммюнике.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.