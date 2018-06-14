Выборы президента и парламента Турции в Петербурге и Новороссийске пройдут 16-17 июня

Голосование на президентских и парламентских выборах для турецких граждан будет организовано в генконсульстве Республики Турция в Санкт-Петербурге 16 и 17 июня, сообщил представитель дипмиссии.



Выборы в Турции намечены на 24 июня. Турецкие избиратели, зарегистрированные за рубежом, смогут проголосовать в 60 странах и 123 представительствах до 19 июня. За рубежом в целом зарегистрировано более 3,049 миллиона турецких избирателей.



«Выборы у нас будут 16 и 17 июня», — сказал собеседник агентства.

В эти же дни выборы пройдут и в генконсульстве Турции в Новороссийске, сообщил генеральный консул Турции в Новороссийске Эмре Озигджи.



«Несмотря на то, что на Юге России проживает мало граждан, процедура будет проходить так же, как в Германии, Франции, Бельгии, где наших сограждан проживает очень много. О начале процесса мы уведомляем российский МИД, который нам всегда помогает, и проводим стандартные избирательные процедуры», — уточнил генконсул.

Как сообщил РИА Новости советник главы Новороссийска по внешним связям Павел Покусаев, в генконсульстве Турции в дни голосования будут усилены меры безопасности.

Голосование планово проводится на неделю раньше в связи с тем, что урны с голосами избирателей будут доставлять в Турцию, где они уже будут вскрываться. Голоса граждан, проголосовавших как внутри страны, так и за ее пределами, будут подсчитываться на территории Турции одновременно.



На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития, AK Parti), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, CHP), Селахаттина Демирташа (от про-PKK Партии демократии народов, HDP), Мераль Акшенер (от Хорошей партии, IP), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья, Saadet Partisi) и Догу Перинчека (от партии «Родина», Vatan Partisi). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.