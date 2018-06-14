Турция и США согласовали план по сирийскому Манбиджу

Турецкие и американские военные достигли соглашения по выполнению «дорожной карты» по сирийскому Манбиджу, говорится в сообщении генштаба Турции в четверг.

«Во исполнение реализации «дорожной карты» по Манбиджу, а также принципов обеспечения в нём безопасности, о чём была достигнута договорённость ранее, 12-13 июня в европейской штаб-квартире командования США в Штутгарте прошло совещание с участием турецких и американских военных. В ходе заседания стороны договорились о плане выполнения соглашения по Манбиджу, и принято решение передать его текст для дальнейших переговоров в высшие инстанции обеих стран», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, размещённом в Twitter.

Ранее генштаб Турции сообщил, что накануне его глава Хулуси Акар провёл телефонный разговор с главкомом объединённых сил НАТО в Европе Кертисом Скапаротти, в ходе которого они обсудили ситуацию на севере Сирии и обменялись мнениями о реализации !дорожной карты» по Манбиджу.

Ранее Турция и США одобрили «дорожную карту» по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобождён курдскими формированиями от террористической организации ДАЕШ в июне 2016 года. Вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), госдепартамент это подтвердил.