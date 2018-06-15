На юго-западе Турции обнаружен крупный склад PKK

В ходе антитеррористической операции, осуществленной в районе горной гряды Икияка в провинции Хаккари, на юго-востоке Турции обнаружен крупный склад боеприпасов боевиков PKK.

Глава МВД Сулейман Сойлу сообщил, что выявленный склад стал самым крупным хранилищем оружия, обнаруженным сотрудниками сил безопасности Турции в данном районе страны за последние годы.

«Террористы хранили здесь 116 единиц автоматов Калашникова, пять винтовок, 13 пулеметов, 5 гранатометов РПГ-7, три управляемых снаряда для ПТРК, 7 снайперских винтовок, миномет, охотничье ружье, 217 ручных гранат и многое другое. Для перевозки оружия и боеприпасов понадобилось два грузовика», — сообщил министр.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).