Граждане Турции в Казахстане и Кыргызстане голосуют на выборах

Выборы президента и парламента Турции в Петербурге и Новороссийске пройдут 16-17 июня

Голосование на досрочных выборах президента и парламента Турции проходит в Казахстане и Кыргызстане.

В Астане граждане Турции голосуют в посольстве Турции, а в Алматы и Актау — а генконсульствах.

По данным Высшей избирательной комиссии Турции, в посольстве в Астане зарегистрирован 641 избиратель, в генконсульстве в Алматы — 2578, в генконсульстве в Актау — 348.

Посол Турции в Астане Невзат Уянык в интервью журналистам сообщил, что подготовка к процессу голосования завершена, созданы все условия на волеизъявления избирателей. Уянык поблагодарил соответствующие структуры Казахстана за поддержку в организации голосования.

В Кыргызстане зарегистрировано 2030 турецких избирателей. В числе первых на избирательном участке в посольстве Турции в Бишкеке проголосовал глава дипмиссии Реджаи Четин.

Посол выразил надежду на то, что итоги выборов внесут вклад в дальнейшее развитие Турции.

Процесс голосования пройдёт 16-17 июня.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития, AK Parti), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, CHP), Селахаттина Демирташа (от про-PKK Партии демократии народов, HDP), Мераль Акшенер (от Хорошей партии, IP), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья, Saadet Partisi) и Догу Перинчека (от партии «Родина», Vatan Partisi). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.