Премьер Турции раскритиковал «Евровидение» за политизированность

Премьер-министр Бинали Йылдырым назвал музыкальный конкурс «Евровидение» политизированным. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала Babala TV.

Йылдырым заявил, что Израиль ничего не смыслит в музыке, а может лишь убивать.

«Израиль на «Евровидении» представляла очень слабая исполнительница. В нынешнем году конкурс носил ярко выраженный идеологический характер. Победу на «Евровидении» присудили Израилю, хотя, что эта страна не набрала достаточного количества баллов», — сказал Йылдырым, комментируя отказ Анкары от участия в музыкальном конкурсе.

Премьер Турции обвинил организаторов «Евровидения» в спланированной потасовке итогов голосования. «Они изменили процесс голосования. И всё для того, чтобы в очередной конкурс прошёл в оккупированном Иерусалиме», — сказал Йылдырым.

В этом году в «Евровидении» победила представительница Израиля Нетта Барзилай. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в Twitter, что Израиль намерен провести музыкальный конкурс в Иерусалиме. Однако руководство «Евровидения» призвало власти страны выбрать для проведения любой другой город, чтобы «не вызывать политических или иных споров».

Йылдырым раскритиковал решение Израиля провести следующий конкурс в Иерусалиме. По его мнению, подобный шаг ещё больше усилит религиозную напряжённость в регионе.