Эрдоган поздравил лидера Узбекистана с праздником Рамадан

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с праздником Рамадан, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на пресс-службу главы турецкого государства.

Во время телефонного разговора, лидеры двух стран подчеркнули решимость к дальнейшему углублению двусторонних связей.

Эрдоган и Мирзиёев выразили надежду на то, что праздник Рамадан станет предвестником успешного развития мусульманских стран и человечества в целом.

Президент Узбекистана пожелал Эрдогану успехов на выборах 24 июня в Турции.