Эрдоган поздравил лидера Узбекистана с праздником Рамадан

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с праздником Рамадан, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на пресс-службу главы турецкого государства.
Во время телефонного разговора, лидеры двух стран подчеркнули решимость к дальнейшему углублению двусторонних связей.
Эрдоган и Мирзиёев выразили надежду на то, что праздник Рамадан станет предвестником успешного развития мусульманских стран и человечества в целом.
Президент Узбекистана пожелал Эрдогану успехов на выборах 24 июня в Турции.