Турецкие ВС вошли на окраину сирийского Манбиджа

Турецкие военные вошли в районы на окраине города Манбидж на севере Сирии в рамках соглашения с США, передают местные источники в понедельник.

Как сообщается, турецких военных сопровождает американский вертолёт.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие ВС также войдут в центр Манбиджа, и боевики сирийского филиала террористической группы PKK — «Отрядов народной самообороны» (YPG) покинут территорию.

Ранее по итогам переговоров в Вашингтоне Чавушоглу и госсекретаря США Майка Помпео был согласован план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии партии «Демократический союз» (PYD) и обеспечению безопасности в регионе. Передвижения турецких военных проводятся в соответствии с этим планом.

Поддержка США альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют террористы YPG, уже давно является предметом напряжённых споров между Анкарой и Вашингтоном.