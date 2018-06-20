ВС Турции начали второй этап патрулирования в сирийском Манбидже

Турецкие военные приступили ко второму этапу патрулирования в районе Манбидж на севере Сирии.

По информации корреспондента Агентства Анадолу, бронетехника ВС Турции пересекла линию разграничения между зоной проведения операции «Щит Евфрата» и Манбиджем.

Одновременно с турецкими военными ВС США приступили к патрулированию в районе Дабат, где расположена одна из американских баз в регионе.

Первый этап патрулирования был осуществлен 18 июня в соответствии с американо-турецкой дорожной картой по Манбиджу.

Ранее по итогам переговоров в Вашингтоне Чавушоглу и госсекретаря США Майка Помпео был согласован план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии партии «Демократический союз» (PYD) и обеспечению безопасности в регионе. Передвижения турецких военных проводятся в соответствии с этим планом.

Поддержка США альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют террористы YPG, уже давно является предметом напряжённых споров между Анкарой и Вашингтоном.

90 процентов населения Мюнбича составляют этнические арабы.