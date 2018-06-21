ВВС Турции нейтрализовали 35 важных функционеров РКК на севере Ирака — Эрдоган

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 35 высокопоставленных членов террористической организаций РКК в ходе ударов в североиракском регионе Кандиль. Об этом заявил в четверг президент Тайип Эрдоган на митинге в городе Кахраманмараш, который транслировал телеканала NTV.

«Мы 20 самолётами ударили по десяти важным целям в Кандиле. Мы настигли там лидеров [РКК], которые проводили совещание. Разделались с 35 важными именами организации», — сказал он. Президент добавил, что Турция в сфере борьбы с терроризмом будет действовать, не согласовывая свои шаги с другими.

Эрдоган напомнил, что Анкара завершила операции сирийских регионах Африн, Джараблус «и теперь освобождает от террористов Манбидж, где действует турецкая бронетехника».

В среду Генштаб ВС Турции сообщал об ударе по Кандилю и нейтрализации десяти членов РКК. Эрдоган тогда также прокомментировал действия ВВС, указав, что военные «разобрались с группой лидеров РКК», но не предоставил цифр потерь организации.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил 3 июня о том, что турецкие военные продвигаются в сторону иракского Кандиля, где на протяжении последних 35 лет располагаются лагеря и опорные пункты РКК.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РКК в Северном Ираке.