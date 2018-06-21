Президентские выборы в Турции: а кандидаты кто?

Эрдоган лидирует в избирательной гонке по итогам всех опросов

Выборы президента и парламента Турции в Петербурге и Новороссийске пройдут 16-17 июня

Граждане Турции в Казахстане и Кыргызстане голосуют на выборах

До досрочных парламентских и президентских выборов в Турции, которые пройдут 24 июня, осталось всего несколько дней. Досрочное голосование уже прошло в 60 странах, где в целом зарегистрированы более 3,049 миллиона турецких избирателей.

В борьбе за кресло главы государства принимают участие шесть кандидатов.

Реджеп Тайип Эрдоган





Так правящая Партия справедливости и развития (АК Parti) официально выдвинула президента Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве своего кандидата.

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в квартале Касымпаша стамбульского района Бейоглу в семье работника береговой охраны на черноморском побережье. В 1981 году он окончил факультет экономики и коммерческих наук университета Мармара, который находится в Стамбуле. В 1984 году Реджеп Тайип Эрдоган стал председателем отделения Партии благоденствия (Refah Partisi) в Бейоглу, а в 1985 году — председателем стамбульского отделения партии. В 1994 году был избран мэром Стамбула. В июле 2001 года Эрдоган учредил Партию справедливости и развития, которая победила на парламентских выборах в ноябре 2002 года.

В 2014 году Эрдоган стал первым всенародно избранным президентом страны. До этого с 2003 по 2014 год он служил премьер-министром.

В случае победы на июньских выборах, Эрдоган станет первым лидером Турции в рамках новой президентской системы, смена на которую была утверждена на референдуме в апреле 2017-го.

Эрдоган ранее заявил, что в случае победы его партия продолжит борьбу за то, чтобы сделать Турцию ведущей силой и важной мировой державой.

Важной частью предвыборной программы Эрдогана и AK Parti является экономика, в частности борьба с высоким уровнем инфляции. Президент пообещал, что национальный доход увеличится, а разница в уровне доходов различных групп и слоёв населения значительно уменьшится. Он также отметил, что Турция продолжит стремиться к полному членству в Европейском союзе.

Эрдоган является кандидатом в президентом не только AK Parti, но и Партии националистического движения (MHP) — союзника AK Parti на предстоящих выборах в рамках «Народного альянса».

Мухаррем Индже





Основная оппозиционная сила — Республиканская народная партия (CHP) Турции выдвинула кандидатуру 54-летнего Мухаррема Индже.

Индже является депутатом парламента от провинции Ялова и на последнем съезде CHP в феврале был соперником действующего лидера партии Кемаля Кылычдароглу на выборах председателя CHP.

Мухаррем Индже окончил университет Балыкесира, затем работал преподавателем физики. В 1995 году Индже начал свою политическую карьеру став членом партии CHP.

Индже был избран депутатом от партии четыре раза: в 2002, 2007, 2011 и 2015 году. Он известен своими ожесточенными дебатами с другими депутатами в парламенте.

Индже заявил, что намерен вернуть страну к парламентской системе правления.

Он пообещал, что в случае победы на выборах в первый же день отменит режим чрезвычайного положения, введенный в Турции после попытки переворота в июле 2016 года.

Значительную часть своей кампании Индже посвятил обещаниям о строительстве фабрик, создании новых рабочих мест, а также предоставлении скидки на дизель фермерам.

Кандидат CHP заявил о наличии у него плана по курдскому урегулированию, но его детали он не огласил.

Индже также рассказал о намерении восстановить дипломатические отношения с Дамаском.

Мераль Акшенер





Новообразованная оппозиционная Хорошая партия (IP) выдвинула кандидатуру Мераль Акшенер.

Занимавшая ранее посты министра внутренних дел и заместителя председателя парламента, Акшенер родилась в 1956 году в городе Измит в провинции Коджаели.

Акшенер изучала историю в Стамбульском университете, а затем получила степень доктора философии в университете Мармара.

Акшенер начала свою политическую карьеру в правой Партии истинного пути (DYP), а с 8 ноября 1996 года по 30 июня 1997 занимала пост министра внутренних дел. Также избиралась в парламент в 1999, 2007 и 2011 годах (последние два раза от Партии националистического движения (MHP). Проиграв в борьбе за пост лидера MHP, 25 октября 2017 года основала собственную партию.

Акшенер заявила, что в случае победы на выборах осуществит продажу государственного телеканала TRT. По словам кандидата, её партия будет прилагать больше усилий для развития сельскохозяйственной промышленности страны.

Кандидат IP пообещала «спасти» от долгов 4,5 миллиона жителей Турции, не обременив при этом бюджет.

Акшенер также заявила, что вернёт страну к парламентской системе правления.

Селахаттин Демирташ





Оппозиционная Демократическая партия народов (HDP), известная своими связями с террористической группой РКК, выдвинула заключённого бывшего сопредседателя партии Селахаттина Демирташа в качестве своего кандидата.

Демирташ был приговорён к пяти месяцам тюремного заключения в феврале прошлого года после того, как был признан виновным в «оскорблении турецкой нации, Турецкой Республики и ее государственных институтов». Он также находится под стражей по подозрению в связях с террористической группой РКК.

В 2014 году Демиташ уже баллотировался в президенты от Демократической партии народов, заняв третье место.

В настоящее время Демирташ находится в заключении в провинции Эдирне на северо-западе Турции.

По словам кандидата, «турецкое общество ощущает большую усталость от власти правящей партии» и требует перемен. Демирташ заявил, что в случае победы его партия намерена решить «все проблемы страны», в том числе курдский вопрос, демократическим путём.

Темель Карамоллаоглу





Консервативная исламистская Партия процветания (SP) выдвинула лидера партии Темеля Карамоллаоглу в качестве кандидата в президенты.

Карамоллаоглу, который родился в 1941 году, в 1964-м окончил Научно-технологический институт при Манчестерском университете, и после в 1967-м получил диплом магистра в этом же учебном заведении.

Карамоллаоглу начал свою политическую карьеру в 1977 году, вступив в возглавляемую Неджметтином Эрбаканом Партию национального спасения.

В октябре 2016 года на очередном конгрессе партии процветания был избран её председателем.

Карамоллаоглу выступает за дальнейшее развитие отношений с Россией, в том числе сотрудничества по Сирии, а также за безусловное выполнение соглашения по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Он критически оценил позицию США на международной арене, обвинил НАТО в создании хаоса в исламских странах и заявил о невозможности продолжать процесс вступления Турции в ЕС.

Догу Перинчек





Оппозиционная партия «Родина» (VP) выдвинула Догу Перинчека в качестве кандидата в президенты.

Родившийся в 1942 году Перинчек учился в Институте имени Гёте в Германии, но бросил его и поступил на юридический факультет Анкарского университета.

Перинчек, являющийся одним из основателей Революционной рабоче-крестьянской партии Турции, 21 марта 2008 года был арестован как один из подозреваемых по делу «Эргенекон» —организации, которая обвиняется в попытке военного переворота. 5 августа 2013 года был приговорён к пожизненному заключению. В марте 2014 года приговор был отменён.

Угрозы в адрес Турции и России исходят из одного и того же источника, поэтому Анкаре следует укреплять военное сотрудничество с Москвой, такого мнения придерживается Догу Перинчек. В интервью РИА Новости претендент на пост главы государства также рассказал, что в случае своего избрания Турция покинет НАТО.

Партия «Родина» является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Она считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Партия не представлена в турецком парламенте, тем не менее является влиятельной силой в стране, в ее состав входит около 160 тысяч человек.