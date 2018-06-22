ВС Турции провели третий этап патрулирования в сирийском Манбидже

В соответствии с американо-турецкими договоренностями Турция направила в четверг третий воинский контингент ВС республики для работы патрульной миссии в сирийском регионе Манбидж.

По информации Агентства Анадолу, бронетехника ВС Турции вошла на территорию, прилегающую к реке Саджу в Манбидже. Турецкая бронетехника проследовала вдоль линии разграничения с районом Джераблюс, освобожденным ранее от террористов в рамках операции ВС Турции «Щит Евфрата».

Первая и вторая патрульные миссии Турции и США проводились в этом регионе 18 и 20 июня соответственно. По данным Генштаба, турецкие и американские военные осуществляют «патрулирование вдоль границы Манбиджа и зоны проведения операции «Щит Евфрата» в рамках дорожной карты по Манбиджу и достигнутых договоренностей по обеспечению безопасности в регионе». Эта дорожная карта была согласована военными двух стран на переговорах в Штутгарте 12-13 июня.

Поддержка США альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют террористы YPG, уже давно является предметом напряжённых споров между Анкарой и Вашингтоном. Турция настаивает на том, чтобы находящиеся в городе бойцы YPG ушли из Манбиджа.