Индже заканчивает предвыборную кампанию масштабным митингом в Стамбуле

Президентские выборы в Турции: а кандидаты кто?

Несмотря на сильный дождь, тысячи людей собрались на азиатской части Стамбула, чтобы принять участие в последнем митинге лидера оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Мухеррема Индже перед президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.

Субботний митинг в районе Мальтепе стал 107-м по счёту за 51 день предвыборной кампании Индже, кандидатуру которого партия выдвинула 4-го мая.

В ходе митинга кандидат призвал всех тщательно следить за подсчётом голосов и за результатами до последней минуты выборов.

Ранее Мухаррем Индже провёл несколько масштабных митингов в крупнейших городах Турции, включая Измир – 21 июня, Анкару – 22 июня и Стамбул – 23 июня. По словам политика, более двух миллионов людей приняли участие в каждом митинге, однако официальное число объявлено не было.

Почти во всех его митингах Индже удалось привлечь больше людей, по сравнению с предыдущими кандидатами от партии СНР, и ожидается, что он получит больше голосов.

Ранее Индже пообещал, что в случае победы на выборах в первый же день отменит режим чрезвычайного положения, введенный в Турции после попытки переворота в июле 2016 года.





Значительную часть своей кампании Индже посвятил обещаниям о строительстве фабрик, создании новых рабочих мест, а также предоставлении скидки на дизель фермерам.

Кандидат CHP заявил о наличии у него плана по курдскому урегулированию, но его детали он не огласил.

Индже также рассказал о намерении восстановить дипломатические отношения с Дамаском.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии процветания) и Догу Перинчека (от партии «Родина»). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.