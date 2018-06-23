Повышенные меры безопасности приняты перед выборами – премьер

Эрдоган лидирует в избирательной гонке по итогам всех опросов

Президентские выборы в Турции: а кандидаты кто?

Премьер-министр Бинали Йылдырым рассказал о повышенных мерах безопасности в преддверии досрочных президентских и парламентских выборах, намеченных на 24 июня. Об этом глава турецкого кабмина сообщил в субботу в интервью Агентству Анадолу.

«Наше правительство предпринимает серьёзные шаги в вопросах обеспечения безопасности грядущих выборов на протяжении последних месяцев», — отметил Йылдырым.

Премьер также прокомментировал ситуацию с недопуском некоторых иностранных наблюдателей за выборами. По его словам, «некоторые приезжающие из-за рубежа наблюдатели ведут себя так, словно они являются представителями некоторых радикально настроенных структур». «Мы считаем такое поведение неподобающим и рассматриваем это в качестве вмешательства в наши выборы», — сказал он.

Известно, что около 400 наблюдателей от ОБСЕ уже прибыли в Турцию.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на воскресенье, 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока — в ноябре 2019 года. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Кандидаты на выборах

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, кандидат от оппозиционной «Хорошей партии» Мерал Акшенер, кандидат от Партии процветания Темель Карамоллаоглу, кандидат от партии «Родина» Догу Перинчек и кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия (ЦИК) допустила 11 политических партий. Это Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия процветания, партия «Родина», Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, «Хорошая партия», Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия.

На выборах в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя. На избирательных участках будет установлено 180.065 урн для голосования.

Граждане Турции за рубежом проголосовали на выборах с седьмого по 19 июня.

Зарегистрированные за рубежом избиратели также смогут проголосовать на КПП на турецкой границе до 17:00 24 июня.

Избирательные участки в Турции будут открыты с 08:00 до 17:00 24 июня. После завершения голосования вначале будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты.